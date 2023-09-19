ОРВИ заболели 5 573 жителя Липецкой области за неделю

В Липецке ОРВИ заболели около 3,5 тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 5 573 жителя. Более половины заболевших – дети до 14 лет. Также врачи зарегистрировали 25 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Большая часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники и больницы Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились 3 422 горожанина. Заболеваемость выросла почти на 23%.

Анализы показали, что в регионе преобладают риновирусы – 30%. Микоплазма пневмонии составляет 22%, парагрипп – 18,4% и бокавирусы – 15%.

Напомним, за восемь месяцев энтеровирусной инфекцией заболели 128 липчан. При этом медики зафиксировали 12 случаев энтеровирусных менингитов.