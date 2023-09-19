Водитель ВАЗа насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку на трассе под Липецком

45-летний водитель сбил пешехода Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 18 сентября, в Хлевенском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Вечером на трассе Фомино – Негачевка 45-летний водитель ВАЗа-21093 сбил пешехода. 73-летняя пенсионерка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В этот же день авария случилась в Липецке. На улице Зегеля под колеса «Фольксваген Поло» попал 13-летний школьник на самокате. 26-летняя автомобилистка наехала на подростка вне пешеходного перехода. Мальчика доставили в областную детскую больницу. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, четыре женщины пострадали в ДТП с «Ладой-Калиной» и «Субару». Машины столкнулись на Восточном обходе Липецка.