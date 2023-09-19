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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:07

Водитель ВАЗа насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку на трассе под Липецком

73-летняя женщина погибла под колесами машины в Хлевенском районе Липецкой области
Алина ПАЛАГИНА
45-летний водитель сбил пешехода

45-летний водитель сбил пешехода

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 18 сентября, в Хлевенском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Вечером на трассе Фомино – Негачевка 45-летний водитель ВАЗа-21093 сбил пешехода. 73-летняя пенсионерка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В этот же день авария случилась в Липецке. На улице Зегеля под колеса «Фольксваген Поло» попал 13-летний школьник на самокате. 26-летняя автомобилистка наехала на подростка вне пешеходного перехода. Мальчика доставили в областную детскую больницу. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, четыре женщины пострадали в ДТП с «Ладой-Калиной» и «Субару». Машины столкнулись на Восточном обходе Липецка.