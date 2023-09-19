В Липецкой области 27 блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч

В Липецкой области 27 участников ВОВ получат единовременную выплату к 80-летию снятия блокады Ленинграда Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 19 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Речь идет о россиянах, которых наградили медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Липецкой области живут 27 блокадников.

Участники Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Деньги должны перечислить в декабре 2023 – январе 2024 года.

Напомним, Правительство России выделит Липецкой области девять миллионов рублей на строительство модульных отелей. Регион получит уже вторую в этом году субсидию на развитие туристических мест для отдыха.