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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:54

Строительная фирма в Липецке ради контракта «приукрасила» опыт работы до 820 млн

Региональное УФАС выдало предупреждение компании
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке поймали на лжи еще одну строительную компанию

В Липецке поймали на лжи еще одну строительную компанию

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкое УФАС поймало еще одну строительную компанию на лжи. Фирма «приукрасила» опыт работы ради контракта. Специалисты выдали заказчику поддельные договоры о крупном капитальном ремонте на 820 миллионов рублей.

На самом деле подрядчик подобных работ не проводил и оплату по предоставленным документам не получал. Антимонопольщики выдали предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Фирма должна рассказать заказчику об обмане и реальном опыте. Иначе сотрудникам придется возбудить антимонопольное дело по статье 39.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Напомним, другие строители ради победы на торгах «выдумали» опыт работы на 1,8 миллиарда. Организация также выдала фиктивные договоры, чтобы показаться более конкурентоспособной.