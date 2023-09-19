Свет отключат на шести улицах Липецка в среду 20 сентября

В Липецке отключат электричество на шести улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 20 сентября, в Липецке отключат электричество на шести улицах. Подачу электроэнергии приостановят с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты будут ремонтировать электросети.

Без света останутся жители домов по улицам проезд Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27; Юношеская, 1/3; 19 микрорайон; Елецкое шоссе; Московская, 30, 30/3а, 30а, 30б, 30е, 34, 62 и Салтыкова-Щедрина, 140, 146, 96.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также в среду питьевую воду перекроют на шести улицах областного центра. Краны пересохнут с 10 утра до 8 вечера. Адреса отключений можно узнать по ссылке.