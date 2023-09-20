Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 сентября 2023 6:47

Два расчета МЧС тушили горящий трактор на трассе под Липецком

В Добринском районе Липецкой области сгорел трактор
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области сгорел трактор

В Липецкой области сгорел трактор

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 19 сентября, в Добринском районе Липецкой области вспыхнул трактор «Кейс Пума-210». ЧП случилось на трассе «Добринка – совхоз Петровский». В диспетчерскую позвонили в половину шестого вечера.

На место происшествия прибыли два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели потушили возгорание. Огонь успел повредить моторный отсек и салон. Никто не пострадал.

В Елецком районе сухая трава загорелась на площади в 150 квадратов

В Елецком районе сухая трава загорелась на площади в 150 квадратов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот же день пожар произошел в селе Воронец Елецкого района. Сухая трава загорелась на площади в 150 квадратных метров. С огнем боролся один расчет МЧС. Пострадавших нет.

Напомним, в понедельник в селе Завальное сгорели четыре сарая. Пламя охватило надворные постройки на площади в 100 квадратов.