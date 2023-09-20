Житель Липецка ограбил знакомого на 4,9 тысяч после отказа дать деньги в долг

Молодому человеку грозит до семи лет за грабеж Фото: Юлия КЛЮЕВА

24-летнего жителя Липецка подозревают в грабеже. Инцидент произошел утром 12 сентября. 57-летний мужчина встретил знакомого около своего дома. Приятель попросил дать денег в долг. После отказа парень ударил товарища и забрал из кармана куртки 4,9 тысяч рублей. А затем просто сбежал.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК. Нарушителя задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Теперь молодому человеку грозит до семи лет колонии.

Напомним, 37-летнему жителю Усманского района грозит до десяти лет за хранение наркотиков. В доме мужчины нашли около 3,5 килограммов конопли и марихуаны.