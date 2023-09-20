Водитель «Хендай» сбил 76-летнего пенсионера на Космонавтов в Липецке

На улице Первомайская под колеса машины попала 73-летняя пенсионерка Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 19 сентября, в аварии в Липецке попали два пенсионера. Днем во дворе дома на улице Космонавтов 62-летний водитель «Хендай-Солярис» сбил пожилого пешехода. 76-летнего горожанина доставили в больницу с травмами.

Несколькими часами ранее по колеса машины попала 73-летняя прохожая. 40-летний автомобилист «Опель-Астры» наехал на пенсионерку на улице Первомайская, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Липчанку отвезли в медучреждение. Врачи оказали помощь и отпустили пострадавшую домой.

Напомним, в минувший понедельник, 18 сентября, водитель ВАЗа насмерть сбил 73-летнюю женщину. ДТП случилось на трассе Фомино – Негачевка в Хлевенском районе.