Годовая инфляция выросла до 5,1% в Липецкой области

В Липецкой области поднялась годовая инфляция Фото: Юлия КЛЮЕВА

В августе 2023 годовая инфляция в Липецкой области поднялась до 5,1%. В июле она составляла 4%. Однако уровень инфляции в регионе все еще ниже, чем по Центральному федеральному округу в целом. В ЦФО показатель вырос до 5,3%.

ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Рост цен в прошлом месяце связывают с ослаблением рубля и повышением стоимости топлива. Также причину видят в том, что на рынке сократились предложения некоторых продуктов.

Стоимость огурцов поднялась после того, как в нескольких регионах-поставщиках ухудшилась погода. Соответственно снизилась урожайность овощей открытого грунта. С поставщиками куриного мяса и свинины произошла похожая ситуация. В некоторых областях отметили неблагоприятную ветеринарно-санитарную обстановку.

– Ослабление рубля, в частности, связано с ростом потребительского спроса: темпы кредитования высоки, население адаптировалось к новой структуре предложения на товарных рынках, – сообщил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков. – Но внутренний спрос пока превышает возможности расширения выпуска, что привело к повышенной востребованности импортных товаров.

В августе ослабление рубля привело и к подорожанию лекарств. У производителей медицинских товаров возросли издержки на закупку импортного сырья и готовых изделий.

Однако услуги в Липецкой области подешевели, особенно на железнодорожный транспорт. Причина – в запуске дополнительных поездов по нескольким направлениям.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

В ближайшие месяцы инфляция продолжит расти. В 2023 году она составит 6-7%, прогнозирует Банк России.

– Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году на последнем заседании Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых, – отметили в пресс-службе ведомства.

Центробанк будет долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне. Это необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий населения.