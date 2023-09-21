Пять расчетов МЧС спасли два дома от пожара в Ельце

В Ельце Липецкой области спасатели не допустили распространение пожара на соседние дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 20 сентября, в Ельце Липецкой области вспыхнули два кирпичных дома. Площадь каждого здания составляла 80 квадратных метров. ЧП случилось ранним утром по улице Льняная. В диспетчерскую позвонили в 06:09.

На место происшествия выехали пять расчетов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Первая постройка практически полностью сгорела, во второй пострадал чердак на площади в 40 квадратов. Сотрудникам удалось спасти от пожара два соседних дома. Никто не пострадал.

Напомним, во вторник на трассе «Добринка – совхоз Петровский» загорелся трактор «Кейс Пума-210». С огнем боролись два пожарных расчета. Пламя повредило моторный отсек и салон. Пострадавших нет.