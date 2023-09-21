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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:39

84-летний мотоциклист на «Венто Гладиатор» опрокинулся на трассе под Липецком

Пенсионеру оказали медицинскую помощь на месте ДТП
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области пострадал пожилой водитель мотоцикла

В Липецкой области пострадал пожилой водитель мотоцикла

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 20 сентября, в Становлянском районе Липецкой области произошло ДТП. На трассе «Дон» опрокинулся 84-летний мотоциклист на «Венто Гладиатор».

По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением. Байкеру оказали медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В этот же день в областном центре на улице Фрунзе сбили горожанина. 57-летний водитель «УАЗ Патриот» наехал на прохожего на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, 28-летний житель Липецкого района угнал мопед, чтобы успеть на вахту в Москву. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Нарушителю грозит до пяти лет колонии за кражу.