84-летний мотоциклист на «Венто Гладиатор» опрокинулся на трассе под Липецком

В Липецкой области пострадал пожилой водитель мотоцикла Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 20 сентября, в Становлянском районе Липецкой области произошло ДТП. На трассе «Дон» опрокинулся 84-летний мотоциклист на «Венто Гладиатор».

По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением. Байкеру оказали медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В этот же день в областном центре на улице Фрунзе сбили горожанина. 57-летний водитель «УАЗ Патриот» наехал на прохожего на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, 28-летний житель Липецкого района угнал мопед, чтобы успеть на вахту в Москву. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Нарушителю грозит до пяти лет колонии за кражу.