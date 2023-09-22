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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 6:40

В доме у жителя Липецкой области нашли 395 граммов марихуаны и конопли

Мужчине грозит до десяти лет колонии за хранение и изготовление наркотиков
Алина ПАЛАГИНА
Жителю Липецкой области грозит от трех лет за хранение наркотиков

Жителю Липецкой области грозит от трех лет за хранение наркотиков

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

12 сентября в Тербунском районе Липецкой области полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка осмотрели дом мужчины и обнаружили кусты запрещенных растений, а также высушенные части.

Всего правоохранители забрали 395 граммов вещества. Липчанин хранил 185 граммов марихуаны и 210 граммов конопли.

Мужчина сушил коноплю и марихуану

Мужчина сушил коноплю и марихуану

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД. – Свою вину он полностью признал.

На нарушителя завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК за хранение и изготовление наркотиков. Жителю Тербунского района грозит от трех до десяти лет колонии.

Всего правоохранители забрали 395 граммов запрещенного вещества

Всего правоохранители забрали 395 граммов запрещенного вещества

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, инспекторы поймали с поличным пассажира такси, который украл 200 метров кабеля со склада. Сотрудники ДПС доставили подозрительного липчанина в участок.