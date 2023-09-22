В доме у жителя Липецкой области нашли 395 граммов марихуаны и конопли

Жителю Липецкой области грозит от трех лет за хранение наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

12 сентября в Тербунском районе Липецкой области полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка осмотрели дом мужчины и обнаружили кусты запрещенных растений, а также высушенные части.

Всего правоохранители забрали 395 граммов вещества. Липчанин хранил 185 граммов марихуаны и 210 граммов конопли.

Мужчина сушил коноплю и марихуану Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД. – Свою вину он полностью признал.

На нарушителя завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК за хранение и изготовление наркотиков. Жителю Тербунского района грозит от трех до десяти лет колонии.

Всего правоохранители забрали 395 граммов запрещенного вещества Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, инспекторы поймали с поличным пассажира такси, который украл 200 метров кабеля со склада. Сотрудники ДПС доставили подозрительного липчанина в участок.