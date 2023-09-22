В соцсетях появился мошенник, который выдает себя за мэра Ельца Боровских

фотография из телеграм-канала мэра Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

Жителей Липецкой области предупредили о мошеннике. В социальных сетях и мессенджерах появился аферист, который выдает себя за мэра Ельца Евгения Боровских. Об этом сообщил глава города в личном телегам-канале. Неизвестный создал аккаунт с именем, фамилией и фотографией руководителя.

– Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники, – написал Евгений Боровских. – Если будет необходимо, я позвоню лично.

Напомним, ранее хакеры взломали сайты двух районных администраций. Обманщики опубликовали на страницах фейковый призыв снять спутниковые антенны. Якобы вражеское оборудование может засечь сигнал и ради безопасности необходимо убрать устройства.