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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:30

В соцсетях появился мошенник, который выдает себя за мэра Ельца Боровских

Жителей Липецкой области предупредили о подозрительном аккаунте
Алина ПАЛАГИНА
фотография из телеграм-канала мэра Ельца Евгения Боровских

фотография из телеграм-канала мэра Ельца Евгения Боровских

Фото: с сайта

Жителей Липецкой области предупредили о мошеннике. В социальных сетях и мессенджерах появился аферист, который выдает себя за мэра Ельца Евгения Боровских. Об этом сообщил глава города в личном телегам-канале. Неизвестный создал аккаунт с именем, фамилией и фотографией руководителя.

– Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники, – написал Евгений Боровских. – Если будет необходимо, я позвоню лично.

Напомним, ранее хакеры взломали сайты двух районных администраций. Обманщики опубликовали на страницах фейковый призыв снять спутниковые антенны. Якобы вражеское оборудование может засечь сигнал и ради безопасности необходимо убрать устройства.