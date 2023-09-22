В Липецке на Станционной убрали переход через ж/д пути по требованию прокуратуры

В Липецке на Станционной разобрали настил, по которому можно было перейти железнодорожные пути Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 21 сентября, в Липецке на улице Станционная пропал переход через железнодорожные пути. Прокуратура потребовала от представителей РЖД убрать несанкционированный настил. Конструкция не отвечала технике безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Понимаем, что это был удобный переход для жителей, но на этом месте проходит четыре линии железнодорожных путей, что очень небезопасно, – отметил заместитель главы города Николай Дергунов. – Люди из года в год получают травмы при переходе путей, а иногда не удается избежать потерь.

Горожанам предлагают пользоваться мостом у ж/д вокзала. Здесь есть и лестница, и перила, и пандусы. Напомним, конструкцию планируют отремонтировать через два-три года. Компания включила переправу в инвестиционную программу на 2024-2026 годы.