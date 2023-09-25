Универсальные ярмарки пройдут в Данкове и Фащевке в субботу 30 сентября

В Липецкой области пройдут ярмарки Фото: архив "КП"

В субботу, 30 сентября, в Липецкой области пройдут универсальные ярмарки. Торговцы приедут в Данков. Палатки с продуктами и товарами поставят по улице Чапаева, 5.

В этот же день продавцы нагрянут в село Фащевка Грязинского района. Жителей будут ждать на улице Советская, 5.

Оба рынка начнут работу с восьми утра. Торговля закончится в два часа дня, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Напомним, липчане смогут оценить услуги ЖКХ в мобильном приложении. Программа «Госуслуги.дом» позволит оставлять заявки, отслеживать исполнение и получать ответы на обращения. Также в приложении можно оплатить «коммуналку», передать показания счетчика и пожаловаться на управляющую компанию.