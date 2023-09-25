Грузовая машина «УАЗ Фермер» сгорела в селе Ольховец под Липецком

В Липецкой области сгорел грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 23 сентября, в селе Ольховец Липецкой области загорелся грузовой автомобиль «УАЗ Фермер» 2014 года выпуска. Пожар случился на улице Большак около девяти часов утра.

С огнем боролись четыре добровольца. Также на место происшествия отправились два расчета МЧС. Однако машину удалось потушить до приезда спасателей. Пламя уничтожило грузовой отсек. Никто не пострадал.

Пожар удалось потушить до приезда спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Больше всего пострадал грузовой отсек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером того же дня в поселке Новая Жизнь на улице Морская вспыхнуло сено. В диспетчерскую позвонили в 17:43. С возгоранием справились два пожарных расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сгорели два тюка. Пострадавших нет.

Напомним, 65-летний мужчина погиб во время пожара в Грязях. На Вагонной загорелся двухквартирный жилой дом.