Остановку машин запретят возле школы №27 в Липецке с 26 сентября

В Липецке рядом со школой повесят запрещающие стоянку знаки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Со вторника, 26 сентября, в Липецке возле школы №27 будет нельзя парковать машины. Рядом с пешеходными переходами к учреждению появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

– Специалисты подчеркивают, что меры приняты в целях обеспечения безопасного движения пешеходов, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Автомобили нарушителей будут увозить на спецтехнике. Водителей просят внимательно проезжать участок.

Напомним, в областном центре пассажиры районных садоводческих автобусов смогут бесплатно доехать от Заводской площади до автостанции Сокол. С 1 октября автостанцию перенесут в торговый центр «Липецк» на улицу Студеновская. Подробности можно узнать по ссылке.