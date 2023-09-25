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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:41

Остановку машин запретят возле школы №27 в Липецке с 26 сентября

Автомобили нарушителей будет увозить эвакуатор
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке рядом со школой повесят запрещающие стоянку знаки

В Липецке рядом со школой повесят запрещающие стоянку знаки

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Со вторника, 26 сентября, в Липецке возле школы №27 будет нельзя парковать машины. Рядом с пешеходными переходами к учреждению появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

– Специалисты подчеркивают, что меры приняты в целях обеспечения безопасного движения пешеходов, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Автомобили нарушителей будут увозить на спецтехнике. Водителей просят внимательно проезжать участок.

Напомним, в областном центре пассажиры районных садоводческих автобусов смогут бесплатно доехать от Заводской площади до автостанции Сокол. С 1 октября автостанцию перенесут в торговый центр «Липецк» на улицу Студеновская. Подробности можно узнать по ссылке.