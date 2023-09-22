В Липецке введут бесплатный проезд от Заводской площади до автостанции «Сокол»

В Липецке можно будет бесплатно доехать от Заводской до нового места Сокольской автостанции Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке пассажиры межрайонных автобусов смогут бесплатно доехать от Заводской площади до нового места автостанции «Сокол». Отметим, 1 октября автостанцию перенесут в торговый центр «Липецк» по улице Студеновская.

Решение касается маршруток №108 «Большая Кузьминка – Липецк», №133 «Доброе – Липецк», №135 «Порой – Липецк», №136 «Каликино – Липецк», №137 «Кривец – Липецк», №138 «Ярлуково – Липецк», №139 «Чечеры – Липецк», №140 «Екатериновка – Липецк», №141 «Плеханово – Головщино – Липецк», №568 «Ратчино – Липецк» и №572 «Волчье – Липецк».

– В целях обеспечения транспортной безопасности, при отправлении от автостанции новых остановок в маршруты добавляться не будет, – отметили в пресс-службе регионального правительства. – Из города маршруты будут следовать как обычно.

На обратном пути из районов автобусы будут высаживать пассажиров на Заводской площади и рядом с ТЦ «Липецк».

Напомним, возле торгового центра уже обустроили разворотную площадку для автобусов. Строители уложили два слоя асфальта по пять сантиметров.