Аферисты создали в мессенджере двойника председателя Липецкого областного суда

фотография из телеграм-канала исполняющего обязанности начальника регионального управления судебного департамента Дмитрия Черникова Фото: с сайта

Мошенники выдают себя за председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Аферисты создали в мессенджере «двойника» и пишут фейковые сообщения. О поддельном аккаунте сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления судебного департамента Дмитрий Черников.

– Просим Вас в переписку не вступать и не добавлять этого контакта в свою записную книжку, – написал и. о. руководителя. – Спасибо за понимание.

Напомним, ранее жителей региона предупреждал о мошенниках мэр Ельца Евгений Боровских. В социальных сетях и мессенджерах появился пользователь с именем, фамилией и фотографией главы города. Руководитель попросил не верить аферистам и не выполнять никаких просьб. Из-за участившихся обманов липчан просят быть более бдительными.