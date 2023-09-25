Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 13:28

Аферисты создали в мессенджере двойника председателя Липецкого областного суда

Мошенники пишут в мессенджере от имени Александра Карташова
Алина ПАЛАГИНА
фотография из телеграм-канала исполняющего обязанности начальника регионального управления судебного департамента Дмитрия Черникова

фотография из телеграм-канала исполняющего обязанности начальника регионального управления судебного департамента Дмитрия Черникова

Фото: с сайта

Мошенники выдают себя за председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Аферисты создали в мессенджере «двойника» и пишут фейковые сообщения. О поддельном аккаунте сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления судебного департамента Дмитрий Черников.

– Просим Вас в переписку не вступать и не добавлять этого контакта в свою записную книжку, – написал и. о. руководителя. – Спасибо за понимание.

Напомним, ранее жителей региона предупреждал о мошенниках мэр Ельца Евгений Боровских. В социальных сетях и мессенджерах появился пользователь с именем, фамилией и фотографией главы города. Руководитель попросил не верить аферистам и не выполнять никаких просьб. Из-за участившихся обманов липчан просят быть более бдительными.