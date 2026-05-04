Над Ельцом и четырьмя округами Липецкой области нависла прямая угроза атаки БПЛА

4 мая в 13:18 в Ельце, а также Елецком, Становлянском, Долгоруковском и Измалковском округах объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в MAX-канале регионального ГУ МЧС России. Жителей о тревоге оповестили сирены.

Жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или паркинг. Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Ранее «КП-Липецк» рассказала о сбитых над регионом беспилотниках. Липецкая область подверглась атаке вражеских дронов ночью и утром 4 мая.