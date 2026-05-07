Дроны ВСУ уничтожили над Липецкой областью в ночь на 7 мая

В ночь на 7 мая Липецкая область снова оказалась в числе атакованных вражескими беспилотниками субъектов страны. Над нашим регионом сбили не менее одного дрона ВСУ. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ.

– С 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Адыгея, Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, – уточнили в военном ведомстве.

Красный уровень в Липецкой области действовал с часу ночи. В семь утра угроза атаки беспилотников миновала, но режим воздушной опасности полностью не отменили, объявив о желтом уровне. В 9 утра красный уровень ввели для Ельца и девяти районов региона. Через полчаса непосредственная угроза атаки с воздуха снова возникла для объектов инфраструктуры всей Липецкой области. О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах власти и экстренных служб к этому часу не появилось.