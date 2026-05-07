НовостиПолитика7 мая 2026 10:13

Игорь Артамонов сообщил о сбитом в небе над Липецком беспилотнике

На месте работают специалисты, территория оцеплена
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Все сигналы об обнаружении БПЛА оперативно отрабатываются экстренными службами.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сбитом в небе над областным центром беспилотнике. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава региона подчеркнул, что появившаяся в соцсетях информация о падении обломков на территорию яслей, эвакуации детей и угрозе взрыва, искажает факты.

– Фрагменты БПЛА обнаружены. На месте уже работают оперативные службы и специалисты. Территория оцеплена, все необходимые меры безопасности принимаются. Угрозы детям нет. На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада. Это стандартная мера предосторожности, – сообщил Игорь Артамонов.

Губернатор заверил, что все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются экстренными службами.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о сбитых над регионом БПЛА в ночь на 7 мая. Красный уровень сохранялся до 7 утра.