НовостиПолитика7 мая 2026 13:01

В липецком поселке Солидарность обнаружили фрагменты БПЛА

В местном ДК для жителей близлежащих домов организовали пункт временного размещения
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
На месте работают оперативные службы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил еще об одном сбитом 7 мая беспилотнике. Его фрагменты обнаружили в поселке Солидарность Елецкого округа. На месте работают оперативные службы. К счастью, обошлось без пострадавших.

– В целях безопасности принято решение временно вывести жителей из близлежащих домов, а также детей из школы и детского сада. Организован пункт временного размещения в ДК поселка, – написал глава региона в своем канале в MAX.

Губернатор заверил, что после завершения работ по обезвреживанию обломков жители смогут вернуться в свои дома.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о сбитом беспилотнике в небе над областным центром. Жители тревожились о малышах ясельного возраста, которых на время работы спецслужб на месте происшествия перевели в здание детского сада. Обошлось без жертв.