НовостиОбщество9 мая 2026 15:42

Липецкие моржи устроили заплыв памяти в честь 81-й годовщины Великой Победы

С флагами в холодной воде плыли 40 сторонников закаливания
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото: площадка липецкого Клуба зимнего плавания им. И.В. Франценюка в соцсети «ВКонтакте».

9 мая участники липецкого Клуба зимнего плавания устроили заплыв памяти в честь 81-й годовщины Великой Победы. Как и планировалось, к четвертой патриотической акции «Помним… Бежим! Гордимся!» присоединились беговые клубы.

Организаторы мероприятия на своей площадке в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в акции приняли участие 70 человек – бегом, пешком с палками, были даже активисты с детской коляской. Две колонны – от парка Победы и от клуба моржей – встретились на площади Героев. Они возложили цветы к Вечному огню, а потом общей командой отправились к реке. С флагами в холодной воде – температурой 13 градусов – плыли 40 сторонников закаливания.

– Спасибо всем, кто пробежал, прошел и проплыл сегодня вместе с нами – в память о наших героях! – отметили организаторы.