НовостиПолитика19 мая 2026 7:26

В Ельце обломки сбитого беспилотника повредили частные дома

Обошлось без жертв и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О найденных фрагментах дрона следует сообщить в службу «112».

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

19 мая в небе над Ельцом уничтожили вражеский беспилотник. Как сообщил глава города Вячеслав Жабин, в результате падения обломков несколько частных домов получили повреждения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

– На место сразу были направлены все оперативные службы. Как только специалисты подтвердят полную безопасность, к работе приступит комиссия по оценке ущерба, – написал мэр Ельца в своем канале в MAX.

Горожанам напомнили, что к обломкам БПЛА нельзя подходить и прикасаться. О найденных фрагментах дрона следует сообщить в службу «112».

Напомним, в ночь на 19 мая ВСУ вновь атаковали наш регион с помощью беспилотников. Утром информация о сбитых над территорией Липецкой области БПЛА появилась в официальном канале Минобороны РФ.