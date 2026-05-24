Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь в Липецкой области

Угрозу атаки БПЛА по всей Липецкой области объявили около половины первого в воскресенье, 24 мая. Тревожный режим действовал практически всю ночь. В 6.11 губернатор региона Игорь Артамонов объявил отбой красного уровня. Однако во всем регионе сохранился желтый уровень - «Воздушная опасность». Окончательно он закончил действовать только около 9 часов утра.

Напомним, накануне также несколько раз вводили тревожные режиме. В регионе работали звуковые средства оповещения. А ночью 23 мая над Липецкой областью сбили несколько беспилотников.