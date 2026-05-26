Водитель «Лады Весты» попал в больницу после ДТП на улице Московской

Авария случилась 25 мая около половины двенадцатого. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Липецке на улице Московской произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП серьезно пострадал 63-летний водитель отечественной легковушки. По информации областной Госавтоинспекции, авария случилась 25 мая около половины двенадцатого. 69-летний мужчина за рулем «Киа Спектра» совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Веста» с 63-летним водителем, а он от удара влетел в «Киа Спортейдж», управлял которым 36-летний автомобилист.

В ведомстве уточнили, что водителя «Весты» с травмами госпитализировали. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о 15-летней школьнице, которая на электросамокате столкнулась с автомобилем. Девочке потребовалась медицинская помощь.