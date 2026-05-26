В Липецке возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в частном жилом доме

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Липецкие следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в частном жилом доме на улице Баумана. Правоохранители подозревают, что причиной произошедшего могла стать утечка бытового газа. В результате конструкции дома частично обрушились. Под завалами могут быть люди.

Напомним, ЧП произошло вечером 26 мая. Пламя охватило площадь в 600 квадратных метров. Огонь разгорелся такой силы, что в считанные минуты перекинулся на стоящие автомобили. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

По информации областного Следственного комитета, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – уточнили в ведомстве.