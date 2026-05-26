Вечером 26 мая в Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме. Дом частично обрушился. Под завалами могут быть люди. Рассказываем, что известно о происшествии.
По предварительной информации, которую сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения. Его конструкции частично обрушились. Под завалами могут находиться люди. Пламя разгорелось такой силы, что в считанные минуты перекинулось на стоящие автомобили и надворные постройки. На тревожный вызов выехали экстренные службы.
К этому часу пожар локализовали. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.
На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы. В социальных сетях высказываются предположения, что к пожару привели упавшие обломки беспилотника. Губернатор области опроверг эту информацию.
– По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности. Причины происшествия устанавливаются, – написал глава региона в своем канале в MAX.
Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин. В надзорном ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств ЧП.
Следователи и криминалисты регионального СУ СК России тоже выполняют свою работу. Они проводят осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Отрабатывается версия с утечкой бытового газа. В следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела.
– По предварительным данным причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. По данному факту Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – говорится в сообщении ведомства.
В 21:30 на месте происшествия обнаружили тело одного погибшего. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС по Липецкой области. Его личность устанавливается. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать обрушившиеся строительные конструкции.