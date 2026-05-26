Вечером 26 мая в Липецке на улице Баумана произошел сильный пожар в частном жилом доме. Дом частично обрушился. Под завалами могут быть люди. Рассказываем, что известно о происшествии.

К пожару в частном доме в Липецке мог привести взрыв бытового газа. Видео ГУ МЧС России по Липецкой области.

Последние новости об обрушении частного дома в Липецке

По предварительной информации, которую сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения. Его конструкции частично обрушились. Под завалами могут находиться люди. Пламя разгорелось такой силы, что в считанные минуты перекинулось на стоящие автомобили и надворные постройки. На тревожный вызов выехали экстренные службы.

К этому часу пожар локализовали. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

Причины пожара и взрыва в частном доме в Липецке

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы. В социальных сетях высказываются предположения, что к пожару привели упавшие обломки беспилотника. Губернатор области опроверг эту информацию.

– По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности. Причины происшествия устанавливаются, – написал глава региона в своем канале в MAX.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин. В надзорном ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

Следователи и криминалисты регионального СУ СК России тоже выполняют свою работу. Они проводят осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Отрабатывается версия с утечкой бытового газа. В следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела.

– По предварительным данным причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. По данному факту Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – говорится в сообщении ведомства.

Что известно о липчанах, пострадавших при обрушении жилого дома

В 21:30 на месте происшествия обнаружили тело одного погибшего. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС по Липецкой области. Его личность устанавливается. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать обрушившиеся строительные конструкции.