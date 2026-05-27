В пожаре после взрыва в частном доме в Липецке погибли две женщины и ребенок

27 мая к половине второго ночи в Липецком СНТ «Речное» завершили аварийно-спасательные работы на месте сгоревшего частного дома в районе улицы Баумана. Сотрудники МЧС разбирали завалы при помощи инженерной техники и вручную – поднимали плиты, вывозили строительный мусор.

К сожалению, ЧП унесло жизни двоих взрослых и ребенка – их тела извлекли из-под обрушившихся конструкций дома.

Утром 27 мая появилась информация о том, что погибшими взрослыми оказались женщины. Об этом стало известно из сообщения губернатора Игоря Артамонова. Он выразил соболезнования родным и близким жертв пожара.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП.