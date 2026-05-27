Три человека погибли при пожаре в частном доме в Липецке: работы по разбору конструкций завершили

27 мая к половине второго ночи в Липецком СНТ «Речное» завершили аварийно-спасательные работы на месте сгоревшего частного дома в районе улицы Баумана. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и спасатели регионального аварийно-спасательного отряда разбирали завалы при помощи инженерной техники и вручную. На месте пожара работали более 100 человек. К сожалению, ЧП унесло жизни двоих взрослых и ребенка – их тела извлекли из-под обрушившихся конструкций дома.

Утром появилась информация о том, что погибшими взрослыми оказались женщины. Об этом стало известно из сообщения губернатора Игоря Артамонова. Он выразил соболезнования родным и близким жертв пожара.

Напомним, сильный пожар в частном доме произошел вечером 26 мая. Раздался хлопок, конструкции обрушились по всей площади строения. Пламя разгорелось такой силы, что в считанные минуты перекинулось на стоящие автомобили и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

На тревожный вызов выехали экстренные службы. Спасатели предполагали, что под завалами могут находиться до трех человек. В процессе проведения работ объявляли минуты тишины, и все прислушивались к каждому звуку. Сотрудники экстренных служб поднимали плиты, вывозили строительный мусор.

На месте работали медики, психологи, сотрудники прокуратуры и следкома. К половине девятого вечера пожар удалось локализовать. В 21:30 на месте происшествия обнаружили тело одного погибшего. Около половины первого из-под завалов извлекли тело ребенка. Еще через час – тело взрослого человека. В ГУ МЧС сообщили о трех жертвах взрыва и пожара в частном доме и окончании работ по разбору конструкций.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. По данному факту Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Как позднее сообщили в областном ГУ МЧС, дом был двухэтажным площадью в 144 квадратных метра. Вместе с ним сгорели две надворные постройки и пять легковых автомобилей.

Оказалось, в жутком пожаре погибли мать, ее дочка и годовалая внучка. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в областном Следственном управлении. Уточняется, что старшей женщине было 43 года, ее дочери – 26. По некоторым данным, семья состояла из пятерых человек. Мужчин тем вечером дома не было.