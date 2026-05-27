С частным двухэтажным домом в Липецке сгорели 2 надворные постройки и 5 автомобилей

Утром 27 мая появилась новая информация о жутком пожаре в липецком СНТ «Речное». Из сообщения пресс-службы областного ГУ МЧС России стало известно, что дом, в котором вечером 26 мая после взрыва произошло возгорание, был двухэтажным площадью в 144 квадратных метра. После хлопка он обрушился, и под завалами оказались три человека – ребенок и две женщины. К сожалению, они погибли.

Пламя распространялось с невероятной скоростью и перекинулось на надворные постройки и стоящие автомобили. 5 легковушек и 2 хозяйственных строения сгорели полностью. Аварийно-спасательные работы завершились в половине второго ночи. По предварительным данным, к ЧП привела утечка бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.