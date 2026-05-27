В пожаре в частном доме в Липецке погибли мать, ее дочка и годовалая внучка

Старшей женщине было 43 года, ее дочери – 26. Скриншот видео СУ СК России по Липецкой области.

В жутком пожаре, который вспыхнул после взрыва в частном двухэтажном доме в Липецке 26 мая, погибли мать, ее дочка и годовалая внучка. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в областном Следственном комитете. В ведомстве рассказали, что годик малышке исполнился в феврале.

Ранее мы сообщали о трех погибших, тела которых спасатели извлекли из-под завалов на месте происшествия. Уточняется, что старшей женщине было 43 года, ее дочери – 26. По некоторым данным, семья состояла из пятерых человек. Мужчин тем вечером дома не было.