В Липецкой области арестовали 18-летнего парня, выстрелившего в отца своего друга

Фигурант выстрелил в затылок Алексея после условного сигнала, который подал ему сын убитого. Фото СУ СКР по Липецкой области.

Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в отношении второго фигуранта уголовного дела об убийстве жителя села Спешнево-Ивановское Данковского округа Алексея Крапивина. Ему избрали меру пресечения в виде ареста на срок 2 месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. До этого заключили под стражу его подельника – сына погибшего. По данным следствия, убить отца он задумал еще в апреле и с этой целью переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие.

Напомним, кровавую расправу над мужчиной задумал его сын Артем. Помочь осуществить преступный замысел он попросил своего знакомого. Приятель в автомобиле Алексея выстрел ему в затылок. От полученного ранения мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, фигурант это сделал после условного сигнала, который подал ему Артем. На допросе стрелявший дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте происшествия. Он продемонстрировал следователю, как совершил особо тяжкое преступление. Расследование продолжается.