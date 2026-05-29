НовостиПроисшествия29 мая 2026 6:28

В Липецке высокое дерево упало на пешеходную дорожку и оборвало провода

Обошлось без пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Спасатели распилили ствол и ликвидировали последствия происшествия. Фото управления ГО и ЧС города Липецка.

В Липецке 28 мая шел дождь и дул сильный ветер. Его порывы достигали 20 метров в секунду. Ураган повалил огромное дерево. ЧП произошло на улице Салтыкова-Щедрина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, дерево с раскидистой кроной рухнуло на пешеходную дорожку и оборвало провода. На место выехали спасатели. Они распилили ствол и ликвидировали последствия происшествия.

Уточняется, что электричество восстанавливала бригада «Горсвета». Специалисты провели необходимые работы качественно и в короткий срок.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о падении огромного дерева на проезжую часть в областном центре. Пострадал водитель «Лады Гранты», повреждения получили два автомобиля