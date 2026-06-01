Ночью в Липецке на улице Новотепличной сгорел жилой частный дом

Пожарным удалось локализовать огонь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 1 июня в половине первого ночи вспыхнул огонь в частном жилом доме на улице Новотепличной. Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного МЧС. На место происшествия выехали четыре бригады спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя охватило кирпичное строение полностью. Пожарным удалось локализовать огонь. В результате уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади в 50 квадратных метров. Специалисты выясняют, что привело к пожару.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пожаре на станции Бабарыкино в Становлянском округе. В огне погибла домашняя птица, сгорел мотоцикл.