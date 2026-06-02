НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:49

16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Липецкой области

Подростку потребовалась медицинская помощь
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В первый день лета в ДТП в селе Тербуны попал 16-летний водитель мотоцикла. По данным Госавтоинспекции Липецкой области, столкновение с автомобилем УАЗ, управлял которым 64-летний мужчина, произошло около 17:30 на улице Мичурина.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии подросток получил серьезные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь в условиях стационара.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пяти ДТП с участием мопедов, скутеров и квадроцикла. Все они произошли в минувшие выходные – 30 и 31 мая. В одном из них погиб мужчина.