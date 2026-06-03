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НовостиПроисшествия3 июня 2026 8:29

Под Липецком водитель МАЗа налетел на стоящий грузовик с прицепом

Прицеп развалился, МАЗ перевернулся
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
За медицинской помощью никто не обращался. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

За медицинской помощью никто не обращался. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Липецком округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух грузовиков МАЗ. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, один из них – с прицепом – стоял на обочине. Другой, которым управлял 26-летний водитель, ехал в попутном направлении. В какой-то момент он налетел на припаркованный большегруз и перевернулся. Прицеп развалился.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 2 июня около половины первого дня на 50-м километре трассы «Подъезд к городу Липецку от автодороги М-4 "Дон"». Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. Окончательные причины и условия автоаварии будут установлены в ходе расследования.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о погибшей в автоаварии 22-летней пассажирке «Ауди». ДТП со смертельным исходом произошло поздним вечером 2 июня в городе Усмань.