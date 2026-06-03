Под Липецком водитель МАЗа налетел на стоящий грузовик с прицепом

За медицинской помощью никто не обращался. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Липецком округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух грузовиков МАЗ. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, один из них – с прицепом – стоял на обочине. Другой, которым управлял 26-летний водитель, ехал в попутном направлении. В какой-то момент он налетел на припаркованный большегруз и перевернулся. Прицеп развалился.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 2 июня около половины первого дня на 50-м километре трассы «Подъезд к городу Липецку от автодороги М-4 "Дон"». Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. Окончательные причины и условия автоаварии будут установлены в ходе расследования.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о погибшей в автоаварии 22-летней пассажирке «Ауди». ДТП со смертельным исходом произошло поздним вечером 2 июня в городе Усмань.