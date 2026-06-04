Банк Уралсиб повысил эффективность сервиса регистрации бизнеса

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Функция доступна при регистрации ИП, а также ООО с единственным учредителем-физлицом.

Теперь при заполнении анкеты пользователь может загрузить фото или скан паспорта, после чего система самостоятельно подставляет информацию в форму. Клиенту остается проверить подставленные значения и при необходимости скорректировать их. Самостоятельно потребуется внести лишь данные о прописке. Новый функционал сокращает ручной ввод, упрощает процесс заполнения личных данных, а также снижает риск отказа налоговых органов в регистрации из-за ошибок ввода.

Бесплатный сервис регистрации бизнеса поможет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС – менее минуты. Для регистрации клиенту бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Расчётный счёт в Банке Уралсиб новому ИП или ООО может быть открыт бесплатно сразу после регистрации. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами и делая акцент на цифровое взаимодействие с клиентами. Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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