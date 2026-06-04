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НовостиПроисшествия4 июня 2026 12:44

6-летний мальчик попал под колеса автомобиля ГАЗ в Липецке

Управлял грузовиком 42-летний водитель
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали.

Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке на улице Левобережной под колеса автомобиля ГАЗ попал 6-летний мальчик. По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 3 июня в шесть часов вечера. Управлял грузовиком 42-летний водитель. К счастью, мальчик остался жив.

В ведомстве сообщили, что ребенок получил серьезные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о дошедшем до суда уголовном деле о смертельном ДТП под Липецком. Жуткая авария произошла 5 мая прошлого года. 53-летний водитель из Москвы влетел в дорожное ограждение и сбил троих рабочих.