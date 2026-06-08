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НовостиПолитика8 июня 2026 7:29

Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области

У границ региона заметили вражеские беспилотники
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Экстренные службы приводятся в режим повышенной готовности.

Экстренные службы приводятся в режим повышенной готовности.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 10:20 в Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности. Тревожные сообщения появились в официальных каналах власти и экстренных служб.

– Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области, – говорится в сообщениях.

Напоминаем, желтый уровень означает, что вражеские беспилотники были замечены вблизи границ области. Экстренные службы приводятся в режим повышенной готовности. На жизнедеятельность населенных пунктов желтый уровень не влияет.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о дронах, сбитых над территорией нашего региона в ночь на 8 июня. О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах власти не появилось.