В Минобороны РФ подтвердили уничтожение БПЛА над Липецкой областью

БПЛА перехватили в период с восьми утра до двух часов дня. Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в период с 8:00 до 14:00 в небе над Россией дежурные средства ПВО уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаке БПЛА подверглись 13 регионов нашей страны и акватория Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, в Липецкой области действует режим воздушной опасности. Его объявили в 10:20 и до этого часа не отменили.