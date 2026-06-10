Беспилотники сбили, режим воздушной опасности в Липецкой области отменили

326 вражеских дронов сбили минувшей ночью в небе над Россией. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в районе 10 часов утра режим воздушной опасности в Липецкой области отменили. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. Желтый, а затем красный уровни действовали в регионе около десяти часов.

Вражеские дроны заметили у границ нашей области практически в полночь. Прошло менее часа, и возникла прямая угроза атаки беспилотников. В половине пятого утра жителей предупредил о ракетной опасности. В 05:44 ее и красный уровень отменили. В 08:37 угроза атаки БПЛА нависла над несколькими муниципальными образованиями региона.

В Минобороны РФ сообщили о 326 дронах, сбитых минувшей ночью над нашей страной. По данным ведомства, в числе регионов, над которыми перехватили вражеские БПЛА, была и Липецкая область. Сейчас в липецком небе все спокойно. О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах власти и экстренных служб к этому часу не появилось.