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НовостиПроисшествия11 июня 2026 6:30

Ночью липецкие пожарные спасли из горящего дома 57-летнего мужчину

С огнем боролись 4 бригады сотрудников МЧС и 2 добровольца
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В результате произошедшего надворная постройка сгорела полностью, уничтожена внутренняя отделка комнаты.

В результате произошедшего надворная постройка сгорела полностью, уничтожена внутренняя отделка комнаты.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

Ночью 11 июня на пульт дежурного экстренной службы «112» поступило сообщение о пожаре в городе Данкове на улице Зеленой. Около половины четвертого на вызов выехали 4 бригады сотрудников МЧС. На месте стало понятно, что горит надворная постройка и 4-квартирный кирпичный жилой дом с кровлей из шифера по деревянной обрешетке.

Бороться с огнем спасателям помогали два добровольца. По данным регионального ГУ МЧС России, из горящего дома удалось спасти 57-летнего мужчину. Пожар потушили. В результате произошедшего надворная постройка сгорела полностью, уничтожена внутренняя отделка жилой комнаты и вещи в ней. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пожаре в жилом доме в селе Доброе. Возгорание произошло после падения беспилотника.