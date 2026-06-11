Ночью липецкие пожарные спасли из горящего дома 57-летнего мужчину

В результате произошедшего надворная постройка сгорела полностью, уничтожена внутренняя отделка комнаты. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

Ночью 11 июня на пульт дежурного экстренной службы «112» поступило сообщение о пожаре в городе Данкове на улице Зеленой. Около половины четвертого на вызов выехали 4 бригады сотрудников МЧС. На месте стало понятно, что горит надворная постройка и 4-квартирный кирпичный жилой дом с кровлей из шифера по деревянной обрешетке.

Бороться с огнем спасателям помогали два добровольца. По данным регионального ГУ МЧС России, из горящего дома удалось спасти 57-летнего мужчину. Пожар потушили. В результате произошедшего надворная постройка сгорела полностью, уничтожена внутренняя отделка жилой комнаты и вещи в ней. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пожаре в жилом доме в селе Доброе. Возгорание произошло после падения беспилотника.