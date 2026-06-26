Липецкий пансионат, где заболели дети, временно закрыли из-за грубых нарушений

Фото из архива КП

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит эпидрасследование случая заболевания острой кишечной инфекцией в пансионате «Лазори». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один из детей в пансионате почувствовал себя плохо и был госпитализирован. И, как выяснилось, этот случай был далеко не единственным. Мать пациента пожаловалась в Роспотребнадзор на массовое заболевание среди обитателей пансионата.

- С момента заезда за медицинской помощью обратилось порядка 20 детей с клиникой, не исключающей острую кишечную инфекцию, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

В настоящее время госпитализированный ребенок находится в липецкой инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. У него выявлен норовирус второго типа.

Специалисты проверили соблюдение требований санитарного законодательства в учреждении, обследовали персонал и отдыхающих, отобрали пробы продуктов и воды.

В ходе проверки в пансионате были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность объекта временно приостановлена.

Напомним, ранее мы писали, что ситуацией в пансионате заинтересовались в СУ СК РФ по Липецкой области. В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.