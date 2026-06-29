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НовостиОбщество29 июня 2026 11:31

Более 240 тысяч жителей Липецкой области используют Личный кабинет «Мой газ»

С начала 2026 года в сервисе «Мой газ» зарегистрировались более четырех тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Липецк»
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк»

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк»

Всего Личный кабинет используют уже более 240 тысяч абонентов, что составляет почти 48 процентов от общего числа потребителей газа в Липецкой области.

В Личном кабинете газ можно оплатить без комиссии, а также передать показания приборов учета, отследить в режиме онлайн за начислениями по оплате газа, проконтролировать сроки поверки прибора учета газа. Расширенная версия содержит полную информацию о находящемся в домовладении или квартире газовом оборудовании.

«Цифровые сервисы экономят время и семейный бюджет. Это преимущество оценили многие наши потребители, выбрав для взаимодействия с газовыми службами именно электронный формат», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Реклама. ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» ИНН 4825024049