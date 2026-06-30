Липецкий пансионат «Лазори» закрыли на 60 суток из-за кишечной инфекции

В помещении пансионата обнаружен норовирус, диагноз подтвержден у пятерых детей. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении пансионата «Лазори», куда на летних каникулах приехали отдохнуть и оздоровиться школьники. Напомним, в период с 19 по 23 июня за медицинской помощью с жалобами на слабость, тошноту и рвоту обратились 19 детей. В ходе проведенной проверки выявлены факты неисполнения обязательных санитарных норм и требований, связанных с нарушением правил хранения продуктов, осуществления уборки и дезинфекции, организации питания и гигиены отдыхающих. В общей сложности допущено 20 нарушений. Согласно результатам исследований, в помещении пансионата обнаружен норовирус. Диагноз подтвержден у пятерых детей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, работу пансионата приостановили на 60 суток.

– Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток, – рассказали в пресс-службе судов региона.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.