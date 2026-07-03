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НовостиОбщество3 июля 2026 14:08

Ограничение на посещение лесов в Липецкой области продлили по 23 июля

Решение приняли для предотвращения лесных пожаров
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим.

В лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в леса транспортных средств продлили по 23 июля. Соответствующее постановление регионального правительства губернатор Игорь Артамонов подписал 2 июля.

Как сообщили в областном министерстве лесного хозяйства, решение приняли для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности в лесах. Напомним, в лесах региона с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим. За нарушение обязательных требований грозят внушительные штрафы: на физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных – от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических – от 600 тысяч до миллиона рублей.