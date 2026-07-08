Долги по зарплате в липецкой клининговой компании превысили 2,9 миллиона рублей

Принимаются меры по установлению имущества организации и ее руководителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке директора ООО «Регионснабсервис» подозревают в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам. По данным областного Следственного комитета, общая сумма задолженности в клининговой компании превысила 2,9 миллиона рублей.

Напомним, уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. Тогда речь шла о задолженности по оплате труда 4 работникам на сумму 164 400 рублей. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в ходе доследственной проверки выявили факты невыплаты свыше двух месяцев зарплаты иным сотрудникам на сумму свыше 2 миллионов 737 тысяч рублей.

В областном СУ СК России подчеркнули, что у работодателя в течение всего 2025 года была реальная возможность своевременно и в полном объеме исполнять обязательства перед работниками, чего он по непонятным пока причинам не делал.

Расследование продолжается. Принимаются меры по установлению имущества организации и ее руководителя. На него могут наложить арест, чтобы обеспечить возмещение причиненного людям ущерба.