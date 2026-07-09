За разбитое стекло остановочного павильона жителя Ельца оштрафовали на 300 рублей

Молодой человек вину полностью признал и раскаялся. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце мировой судья рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении 19-летнего местного жителя. Напомним, молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в стекло остановочного павильона. Инцидент произошел поздним вечером 25 апреля. По Сети разлетелась запись с камеры уличного наблюдения, на которой видно, как нарушитель в компании троих приятелей отходит в сторону и целится в остекление. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Пистолет у него изъяли.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, молодой человек вину полностью признал и раскаялся. На момент рассмотрения дела новое стекло приобрели и установили за его счет. Тем не менее за свой поступок ельчанин понес административное наказание в виде штрафа. С учетом возмещения причиненного ущерба его сумма составила 300 рублей.